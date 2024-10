Mezzi pubblici inadeguati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da ventisette anni sono pendolare con i Mezzi pubblici sulla linea Bologna-Modena. ATCM e poi SETA è da sempre una pessima azienda, male organizzata e mal gestita, però le cose sono precipitate nell'ultimo anno: ritardi, corse sempre più distanziate da tabella orario e corse saltate hanno nettamente peggiorato la situazione. Segnalo solo gli ultimi due disservizi che ho subito: giovedì 17 ottobre la corsa del bus 4 Vaciglio delle ore 14.07 alla fermata via Newton, nonostante segnalassi chiaramente la mia volontà di salire, è passata senza fermarsi. E' vero che il mezzo era pieno e mi è stato detto che per motivi di sicurezza l'autista può decidere di non fermarsi, ma in tutte le città civili, quando succede, un altro bus segue quasi subito. Mercoledì 23 ottobre la corsa del bus 4 Vaciglio delle ore 17. Ilrestodelcarlino.it - Mezzi pubblici inadeguati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da ventisette anni sono pendolare con isulla linea Bologna-Modena. ATCM e poi SETA è da sempre una pessima azienda, male organizzata e mal gestita, però le cose sono precipitate nell'ultimo anno: ritardi, corse sempre più distanziate da tabella orario e corse saltate hanno nettamente peggiorato la situazione. Segnalo solo gli ultimi due disservizi che ho subito: giovedì 17 ottobre la corsa del bus 4 Vaciglio delle ore 14.07 alla fermata via Newton, nonostante segnalassi chiaramente la mia volontà di salire, è passata senza fermarsi. E' vero che il mezzo era pieno e mi è stato detto che per motivi di sicurezza l'autista può decidere di non fermarsi, ma in tutte le città civili, quando succede, un altro bus segue quasi subito. Mercoledì 23 ottobre la corsa del bus 4 Vaciglio delle ore 17.

