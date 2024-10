Lite fra dipendenti a colpi di mannaia nel ristorante cinese rischia di finire nel sangue: un denunciato (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Polizia di Parma ha denunciato per minaccia aggravata un cittadino cinese, incensurato e regolare sul territorio nazionale, a seguito di un intervento per una Lite all’interno di un ristorante asiatico di via Emilia Est.Su segnalazione della sala operativa, nella mattinata di ieri, le Parmatoday.it - Lite fra dipendenti a colpi di mannaia nel ristorante cinese rischia di finire nel sangue: un denunciato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Polizia di Parma haper minaccia aggravata un cittadino, incensurato e regolare sul territorio nazionale, a seguito di un intervento per unaall’interno di unasiatico di via Emilia Est.Su segnalazione della sala operativa, nella mattinata di ieri, le

