Un noto content creator di Of e figura di riferimento nella comunità LGBT+ italiana, è tragicamente scomparso a soli 34 anni. La sua morte, avvenuta nel suo appartamento a Londra, è stata annunciata dalla famiglia attraverso i suoi profili social, ora privi di contenuti. l'annuncio ha colpito profondamente i suoi fan e la comunità online, sollevando interrogativi sulla salute mentale e sul peso della fama. >> "Ho guadagnato 67 milioni, mi bastano". La famosa della 'piattaforma' si ritira, fan in lacrime L'evento è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, intorno alle 3:50 del mattino. La famiglia ha condiviso un messaggio toccante trovato nella tasca della giacca del ragazzo, in cui si legge: "Lasciatemi solo, Lasciatemi in pace".

“Lasciatemi in pace”. Il famoso 34enne trovato morto a casa, l’annuncio della famiglia: “Si è tolto la vita”

