La pioggia nel pineto… che non c’è più

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Fiumicino – Così titolerebbe Gabriele D’Annunzio la fine delladi questi giorni e del pineto che abbelliva Testa di Lepre, se avesse avuto la possibilità di passare oggi sul viale principale del bel borgo, con scuola, chiesa, Poste e tanti altri fabbricati color rosso pompeiano che ne caratterizzano la zona nella periferia nord di Fiumicino. Tanti gli alberi tagliati l’altra mattina “perché pericolosi”. Così dichiara la Vicesindaco del nostro comune, Giovanna Onorati da noi intervistata. Che aggiunge: “Se avessero iniziato a curarli 4 0 5 anni fa non erano da tagliare. Arsial ha fatto loro una visita medica prima di abbatterli e poiché molti sono risultati a rischio schianto, sono stati tagliati, mentre per gli altri hanno iniziato a curarli, sperando non sia troppo tardi”.