Ilfattoquotidiano.it - Jeep Avenger 4xe, debutto a Courmayeur. Il n° 1 del marchio Laforge: “Prestazioni e sostenibilità” – FOTO

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Figlia di un Dio maggiore, un po’ extraterrestre, un po’ supereroe, l’targatasale sul tetto d’Europa e si conquista, in tutti i sensi, un posto in cima alla corsa interna al brand dell’avventura su quattro ruote, spodestando anche sua maestà la Renegade, la cassaforte del Gruppo Stellantis. Per diventare la vettura di riferimento per nuove prospettive di esplorazioni. Che, tradotto, significa nuovi territori dove vendere e fare cassa. Non è stato un lancio qualsiasi quello fatto allo Sky Way dialle pendici del Monte Bianco, il tetto d’Europa. Occasione per un doppio, quello della4xe con la motorizzazione innovativa del mild hybrid per la prima volta con la trazione 4×4 e allo stesso tempo della The North Face Edition.