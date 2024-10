Quotidiano.net - Il papà di Sara, 'basta donne uccise, è ora di finirla'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Bisogna fare qualcosa, è ora di, non può sempre andare avanti così, non possono sempre passarla liscia. È una questione di cultura che è sbagliata: bisogna cominciare dall'inizio, da quando sono piccoli a fargli capire e a dire che lenon vanno trattate così": Vittorio, ildiCentelleghe, la 18enne uccisa da un vicino in provincia di Bergamo, lo ha detto a Storie Italiane su Rai 1. "Ormai - ha detto in collegamento telefonico - è all'ordine del giorno che viene uccisa una ragazza, una donna, senza motivo. Per niente, Perché?è morta per cosa? Mia figlia per cosa è morta? Io mi chiedo questo: perché?". "Se c'era una brava al mondo - ha sottolineato - questa era. Era in casa che studiava, ma anche se fosse stata in giro non sono cose giustificabili, sono cose che non dovrebbero accadere mai". "Non c'è niente che mi possa ridare