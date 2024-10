Dilei.it - Ham House, un gioiello del Seicento con interni da favola

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Costruita nel 1610 e donata come gesto personale da Carlo I al fidato amico d’infanzia William Murray, Hamnon è solo un simbolo del lusso dell’epoca Stuart, ma un teatro di potere e sottili giochi di influenza. Consapevoli del loro ruolo di intimi del sovrano, William e sua moglie Catherine si lanciarono in una ristrutturazione che riscrisse l’estetica della dimora con tocchi raffinati, dettagli dorati e mobili pregiati. E fu proprio la loro figlia, Elizabeth, con il suo carattere ribelle e la sua mente strategica, a raccogliere questa eredità architettonica e trasformarla in uno strumento di manovre politiche, sfruttando con astuzia il labile confine tra lealtà e inganno.