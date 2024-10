Giulia Cecchettin, i legali della famiglia: “Turetta non ha attenuanti, ha pianto solo per se stesso” (Di lunedì 28 ottobre 2024) I legali della famiglia Cecchettin sostengono che da parte di Turetta non vi sia stato alcun pentimento per il femminicidio dell'ex fidanzata 22enne. "Anche il memoriale che doveva essere un gesto di trasparenza - ha sottolineato l'avvocato Stefano Tigani - è stato imbarazzante. Non ha attenuanti. Le lacrime? Versate solo per se stesso" Fanpage.it - Giulia Cecchettin, i legali della famiglia: “Turetta non ha attenuanti, ha pianto solo per se stesso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Isostengono che da parte di Turetta non vi sia stato alcun pentimento per il femminicidio dell'ex fidanzata 22enne. "Anche il memoriale che doveva essere un gesto di trasparenza - ha sottolineato l'avvocato Stefano Tigani - è stato imbarazzante. Non ha. Le lacrime? Versateper se stesso"

Giulia Cecchettin, i legali della famiglia: “Turetta non ha attenuanti, ha pianto solo per se stesso”

