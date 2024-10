Ilfattoquotidiano.it - G8 mancato a La Maddalena: ora Todde risolva anni di macerie grazie a persone competenti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) di Enza Plotino Si chiama dossier, ma in realtà è un memoriale: un pesante faldone di documenti, atti, denunce che hanno accompagnato gli ultimi 17dallo scoppio della vicenda del G8, prima concesso a Lapoi spostato a L’Aquila in un batter d’ali. Una cinica furbata di Berlusconi che stabilì che, per acquistare consensi in Abruzzo sulla scia del terremoto, si potevano buttare all’aria soldi pubblici e privati (le tante imprese locali impegnate nei lavori dell’area dell’ex arsenale e mai risarcite) e andarsene bellamente da Laa pochi mesi dall’evento. Una “furbata” elettorale che è costata all’isola e all’intera Sardegnasudi cavilli giuridici, proclami elettorali, idee e soluzioni scomposte e illusorie. Tanto si è detto, ma poco o niente si è fatto.