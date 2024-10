EA FC 25 TOTW 7 Prediction Candidati Alla Settima Squadra Della Settimana (Di lunedì 28 ottobre 2024) Disponibile la Prediction del TOTW 7 atteso per il 30 ottobre. Come accade abitualmente mercoledi le carte del settimo Team Of The Week saranno disponibili nei pacchetti Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Tra i Candidati ad essere inseriti nella nuova Squadra Della Settimana troviamo l’attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski che ha segnato due gol nella vittoria in tasferta sul campo del Real Madrid. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco Jamal Musiala che ha segnato un gol e fornito un assist nella partita vinta in tasferta sul campo del Bochum. Infine il difensore francese del Lione Wendie Renard che ha segnato un gol nella vittoria in casa Della nazionale francese contro la Giamaica. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 7 Prediction Candidati Alla Settima Squadra Della Settimana Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Disponibile ladel7 atteso per il 30 ottobre. Come accade abitualmente mercoledi le carte del settimo Team Of The Week saranno disponibili nei pacchettimodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Tra iad essere inseriti nella nuovana troviamo l’attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski che ha segnato due gol nella vittoria in tasferta sul campo del Real Madrid. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco Jamal Musiala che ha segnato un gol e fornito un assist nella partita vinta in tasferta sul campo del Bochum. Infine il difensore francese del Lione Wendie Renard che ha segnato un gol nella vittoria in casanazionale francese contro la Giamaica.

