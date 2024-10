Lanazione.it - Dolcetto o scherzetto? Origini e tradizioni si mescolano al mito

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Halloween prende origine dall’antica festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale. Secondo le credenze dell’epoca, in quel periodo il mondo terreno e quello dell’aldilà potevano incontrarsi: per questo si accendevano enormi falò, si indossavano costumi spettrali (per spaventare gli spiriti maligni) e si recitavano preghiere. Quando i Romani conquistarono le terre celtiche, eliminarono le feste pagane, considerate opera del diavolo, e nel momento in cui fu istituita ufficialmente la festa di tutti i santi i popoli che continuavano a festeggiare l’antico Samhain spostarono al 31 ottobre la ricorrenza.