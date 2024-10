Dati rubatiGarante | Creata task force

Dati rubati,Garante:"Creata task force" (Di lunedì 28 ottobre 2024) 19.20 "A seguito delle recenti notizie di stampa abbiamo creato una task force interdipartimentale che coinvolge i settori di competenza per individuare prontamente le attività da intraprendere e le maggiori garanzie a protezione delle banche Dati". Così il presidente del Garante per la Privacy, Stanzione. "Il fenomeno degli accessi abusivi alle banche Dati pubbliche e private è da sempre all'attenzione del Garante e negli anni è stato oggetto di numerosi provvedimenti volti a innalzare le misure di sicurezza", ha detto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 19.20 "A seguito delle recenti notizie di stampa abbiamo creato unainterdipartimentale che coinvolge i settori di competenza per individuare prontamente le attività da intraprendere e le maggiori garanzie a protezione delle banche". Così il presidente del Garante per la Privacy, Stanzione. "Il fenomeno degli accessi abusivi alle banchepubbliche e private è da sempre all'attenzione del Garante e negli anni è stato oggetto di numerosi provvedimenti volti a innalzare le misure di sicurezza", ha detto.

