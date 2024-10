Cassa integrazione comparto moda in Valdarno. La Cgil critica (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 - “Ci dispiace non condividere l'entusiastico commento di Silvia Chiassai che ha valutato come “bellissima” la notizia che ci saranno 8 settimane di Cassa integrazione in deroga per il comparto moda. È davvero bello da indurre il sottosegretario Durigon a giungere in Valdarno per incontrare imprenditori e giornalisti”. Lo ha detto il segretario provinciale della Cgil di Arezzo Alessandro Tracchi in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco di Montevarchi. Il sindacato ha sottolineato che sarebbe stato il primo a fare festa se il provvedimento dell'esecutivo Meloni fosse davvero capace di tirar fuori dalle secche della crisi un settore economico fondamentale per il Valdarno. Lanazione.it - Cassa integrazione comparto moda in Valdarno. La Cgil critica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 - “Ci dispiace non condividere l'entusiastico commento di Silvia Chiassai che ha valutato come “bellissima” la notizia che ci saranno 8 settimane diin deroga per il. È davvero bello da indurre il sottosegretario Durigon a giungere inper incontrare imprenditori e giornalisti”. Lo ha detto il segretario provinciale delladi Arezzo Alessandro Tracchi in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco di Montevarchi. Il sindacato ha sottolineato che sarebbe stato il primo a fare festa se il provvedimento dell'esecutivo Meloni fosse davvero capace di tirar fuori dalle secche della crisi un settore economico fondamentale per il

Cassa integrazione comparto moda in Valdarno. La Cgil critica

