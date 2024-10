Cani e gatti entrano in Senato: in preparazione i regolamenti (Di lunedì 28 ottobre 2024) I questori di Palazzo Madama stanno lavorando al regolamento che consentirà a Cani e gatti di entrare in Senato. Sembra quindi che la proposta di La Russa avrà esito positivo. Fanpage.it - Cani e gatti entrano in Senato: in preparazione i regolamenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I questori di Palazzo Madama stanno lavorando al regolamento che consentirà adi entrare in. Sembra quindi che la proposta di La Russa avrà esito positivo.

Cani e gatti entrano in Senato: in preparazione i regolamenti

