Gaeta.it - Cambiamenti in giunta a Ladispoli: Daniela Marongiu nuovo assessore e Marco Pierini con nuove deleghe

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo le dimissioni dell’architetto Veronica De Santis, l’Amministrazione comunale diha annunciato un rimpasto all’interno della. La nomina dicomeporta con séresponsabilità e progetti da portare avanti per migliorare la vita della comunità. Questo avvicendamento arriva in un momento di grande cambiamento e opportunità per la città. La nomina diQuesta mattina il sindaco di, Alessandro Grando, ha ufficializzato la nomina dicome, assegnandolesignificative, che includono il Commercio e le Attività Produttive, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, la Partecipazione dei Cittadini e la Tutela degli Animali.