Ilnapolista.it - Zielinksi: «Bellissimo fare il mio primo gol all’Inter»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr Zieinski, centrocampista dell’Inter e autore di una doppietta su rigore in Inter-Juve 4-4, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita: «È stata una buonissima partita, su alcuni episodi dovevamo essere più concentrati per non far partire i contropiede della Juve poiché hanno gamba e qualità e alla fine infatti hanno pareggiato una partita che sembrava vinta. Il vero Zielinski ancora non si è visto ma spero di tirarlo fuori man mano». Leggi anche: Zielinski: «Preferisco giocare più avanti, nella mia posizione, ma mi adatto alle necessità della squadra» Lautaro ti ha lasciato il rigore? «Anche stamattina abbiamo provato rigori e ho fatto bene, quindi lui ha preso la palla ed è vento verso di me chiedendomi se volessi tirare e gli ho detto di sì. Lo ringrazio perché è statoil miogol e spero di farne altri».