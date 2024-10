Totti pronto a tornare in campo: “La squadra c’è, non è uno scherzo”. Quando riprenderà a giocare (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco Totti sta seriamente pensando di tornare in campo. Il centravanti è svincolato dal 2018, ora una squadra è sulle sue tracce. Francesco Totti non parla di gossip e di quello che sta succedendo nella sua vita privata, con il presunto flirt tra lui e Marialuisa Jacobelli, perchè troppo impegnato a pensare ad altro. Nello specifico alla sua carriera. Il Capitano giallorosso per antonomasia si è ritirato nel 2017, appendendo metaforicamente gli scarpini al chiodo. Francesco Totti e Noemi Bocchi (Ansa Foto) Cityrumors.itÈ svincolato dal calcio professionistico dal 2018. In questi anni, però, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in campo. Quella che inizialmente era soltanto una suggestione, ora può diventare realtà. L’indiscrezione un paio di settimane fa nel corso di un evento Betsson. Cityrumors.it - Totti pronto a tornare in campo: “La squadra c’è, non è uno scherzo”. Quando riprenderà a giocare Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Francescosta seriamente pensando diin. Il centravanti è svincolato dal 2018, ora unaè sulle sue tracce. Francesconon parla di gossip e di quello che sta succedendo nella sua vita privata, con il presunto flirt tra lui e Marialuisa Jacobelli, perchè troppo impegnato a pensare ad altro. Nello specifico alla sua carriera. Il Capitano giallorosso per antonomasia si è ritirato nel 2017, appendendo metaforicamente gli scarpini al chiodo. Francescoe Noemi Bocchi (Ansa Foto) Cityrumors.itÈ svincolato dal calcio professionistico dal 2018. In questi anni, però, non ha mai nascosto la sua voglia diin. Quella che inizialmente era soltanto una suggestione, ora può diventare realtà. L’indiscrezione un paio di settimane fa nel corso di un evento Betsson.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti insiste: "Tornare a giocare non è uno scherzo. Ecco cosa farò" - E adesso? Adesso Totti ci pensa davvero. Non che sia una novità, i l Corriere dello Sport lo aveva anticipato da tempo, ma lo storico capitano della Roma, da Miami dove con altri ex giocatori è protag ... (corrieredellosport.it)

Totti pronto per tornare in campo, affare economico da 100 milioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Totti: “Sono pronto a tornare”. Tutta la verità sul suo ritorno in Serie A - Durante l’intervista per il docufilm “Eroici!” che celebra i nostri 100 anni il Capitano aveva lanciato un primo segnale. Poi la clamorosa rivelazione ... (corrieredellosport.it)

Totti dice “sono pronto a tornare in campo". La speranza che sia una barzelletta - Dall’addio al calcio dell'ex capitano della Roma sono passati sette anni. Per il rispetto che il vecchio campione deve a se stesso e all'idea del Gioco, ci auguriamo tutti che sia una boutade ... (ilfoglio.it)