Thiago Motta | Juventus episodi a sfavore Potevamo vincere

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter sfiora la vittoria prima della contro rimonta della. Dopo il 4-4 definitivoanalizza il match rispondendo alle domande dei giornalisti. ANALISI – Inter eescono dalla sfida di San Siro con un punto ciascuno in tasca. Le dichiarazioni dinel post partita di Dazn: «Per cercare di trovare qualcosa di più nelle partite così serve il gioco ma anche le mente e lo spirito giusto. Volevamo cercare di avere un altro risultato. Dopo un primo tempo equilibrato e deglicomplicati anostro siamo rimasti in partita. Poi dopo il 4-2 l’Inter poteva anche aumentare la differenza, non l’ha fatto e noi siamo rientrati in partita. Alla finenoi. Però sono da analizzare bene le cose che sono successe e capire molto bene il perché di quest’intermittenza».