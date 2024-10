Quotidiano.net - Sangiuliano, le foto della ferita alla testa mostrate da Report

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - "-Boccia: lache ha portatodenuncia per aggressione”. E ladel profondo taglio sullacalva dell’ex ministro viene mostrata sul sito dinella nuova clip dell’inchiesta del programma tv che verrà trasmessa stasera alle 20.30 su Rai3, durante la prima puntatanuova stagione. "Dopo aver rimesso l'incarico", si legge nel post sui social del programma di Sigfrido Ranucci, "ha denunciato l'imprenditrice di Pompei anche per aggressione. La prova principale sarebbe ladi questa profondainchemostra in esclusiva".