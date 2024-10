RISULTATI: TNA Bound For Glory 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa notte si è svolto il PPV principe della TNA, ancora più importante quest’anno che la federazione è tornata al suo vecchio nome lasciando la sigla Impact Wrestling. Tantissima carne al fuoco a partire dal main event che ha visto Nic Nemeth fronteggiare l’uomo del momento Joe Hendry. Spazio anche ai titoli di coppia con gli Hardys a caccia dell’ennesimo successo della carriera, titolo Knockouts in palio tra Jordynne Grace e Masha Slamovich e tanto altro. Zonawrestling.net - RISULTATI: TNA Bound For Glory 2024 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa notte si è svolto il PPV principe della TNA, ancora più importante quest’anno che la federazione è tornata al suo vecchio nome lasciando la sigla Impact Wrestling. Tantissima carne al fuoco a partire dal main event che ha visto Nic Nemeth fronteggiare l’uomo del momento Joe Hendry. Spazio anche ai titoli di coppia con gli Hardys a caccia dell’ennesimo successo della carriera, titolo Knockouts in palio tra Jordynne Grace e Masha Slamovich e tanto altro.

