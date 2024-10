Pronostici di oggi 27 ottobre, big match Inter-Juve a San Siro e Arsenal-Liverpool, Psg, Bayern Monaco, Chelsea e Atletico Madrid (Di domenica 27 ottobre 2024) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 27 ottobre, pomeriggio con due big match che potrebbero incidere nella corsa al titolo in serie A e Premier League, a San Siro l’Inter sfida la Juve nel derby d’Italia e all’Emirates Stadium l’Arsenal affronta il Liverpool. Oltre a Roma, Lazio e Fiorentina saranno di scena anche InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Pronostici di oggi 27 ottobre, big match Inter-Juve a San Siro e Arsenal-Liverpool, Psg, Bayern Monaco, Chelsea e Atletico Madrid Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi27, pomeriggio con due bigche potrebbero incidere nella corsa al titolo in serie A e Premier League, a Sanl’sfida lanel derby d’Italia e all’Emirates Stadium l’affronta il. Oltre a Roma, Lazio e Fiorentina saranno di scena anche InfoBetting: Scommesse Sportive e

