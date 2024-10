Poli civici, via libera al regolamento: "Potranno essere sviluppati in tutta la città" (Di domenica 27 ottobre 2024) Via libera al regolamento dei Poli civici integrati di mutualismo sociale. L’Assemblea capitolina ha approvato la proposta di delibera a prima firma del consigliere Riccardo Corbucci. Un passo in avanti dopo la sperimentazione dei Poli civici partita nel luglio del 2023 in quattro municipi Romatoday.it - Poli civici, via libera al regolamento: "Potranno essere sviluppati in tutta la città" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Viaaldeiintegrati di mutualismo sociale. L’Assemblea capitolina ha approvato la proposta di dea prima firma del consigliere Riccardo Corbucci. Un passo in avanti dopo la sperimentazione deipartita nel luglio del 2023 in quattro municipi

Poli civici, via libera al regolamento: "Potranno essere sviluppati in tutta la città" - I poli civici integrati sono un punto di riferimento per le comunità locali e offrono spazi e opportunità per promuovere il mutualismo sociale e l'inclusione dei soggetti più fragili.

Approvato dal Campidoglio il Regolamento sui Poli Civici integrati - Roma, 26 ott. (askanews) – Il Campidoglio ha approvato il Regolamento sui Poli Civici integrati di mutualismo sociale In una nota il coordinamento dei Poli Civici scrive: siamo felicissimi per l'appro ...

Roma, Bonafoni (Pd): "Poli civici opportunità per sviluppo locale" - NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. "È una buona notizia l'approvazione in Assemblea capitolina del regolamento sui poli civici integrati, che finalmente doterà la Capitale di nuovi spazi di ...

