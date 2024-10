Sport.quotidiano.net - Pagelle Inter-Juve, i voti dei bianconeri: Yildiz decisivo, Conceicao imprendibile

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Succede di tutto a San Siro, un derby d’Italia da record con otto gol e tanto spettacolo.finisce 4-4, oltre 90 minuti di battaglia: uno spot unico per il nostro calcio.ntus DI GREGORIO 6,5. Tre gol subiti con poche colpe. Sfiora soltanto il rigore del 3-2 ed è determinante su Dimarco e Barella. CAMBIASO 6. Non sembra avere mancanze specifiche in chiusura, per contro crea pochissimo quando avanza. KALULU 5,5. Un solo errore, ma grave: perde il contatto visivo con Dumfries e lo stende in area. DANILO 4,5. Parte con dueventi in ritardo in pochi minuti, il secondo è da rigore. Soffre Thuram tutta la partita. CABAL 5,5. Pennella il pallone che avvia l’1-1 bianconero, ma Dumfries lo coglie spesso in castagna. LOCATELLI 5. Non è una presenza, in alcuna delle due fasi. MCKENNIE 6,5.