MotoGP GP Thailandia 2024 | Marquez out scivola mentre inseguiva Bagnaia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Colpo di scena clamoroso nel quattordicesimo giro del GP didi: Marce dice addio al sogno della vittoria propriostava “studiando” il sorpasso su Francesco. Gara molto importante a Buriram, dove sono in palio punti quasi decisivi per la corsa al mondiale: pista bagnata e molto insidiosa, come aveva dimostrato in precedenza anche un lungo di Jorge Martin, sceso dalla prima alla terza posizione.era attaccatissimo a, e aveva già provato il sorpasso in due occasioni, a cui Pecco aveva risposto incrociando la traiettoria. A metà gara, l’episodio decisivo:perde l’anteriore, prova a salvarla come suo solito con il ginocchio ma senza successo: il pilota di punta del team Gresini va a terra e deve ora ricostruire la propria gara dalle retrovie per aggiudicarsi almeno una manciata di punti.