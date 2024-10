Sport.quotidiano.net - Modena cede al Pontedera. La Moma fa suo il derby

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Anche in questo weekend il maltempo finisce per interferire con i campionati minori di pallavolo, che fanno i conti con il blocco delle attività della città di Bologna: per quanto riguarda le modenesi, saltano solo le partite della Giacobazzi Nonantola in C Femminile, e del Limidi in D femminile, ma il timore che il problema si potesse allargare, come il maltempo, è aleggiato per tutto sabato. In ogni caso, il ritorno elle modenesi nei campionati nazionali è stato sostanzialmente positivo, con la sola sconfitta del Volley, che ha ceduto al quinto set al, che passa alle Guarini 3-2 (25/23 23/25 25/18 15/25 16/14) al termine di una vera battaglia di più di due ore, e nonostante le assenze importanti di Fronza, ben sostituita dalla Mattioli, e di Bellini, validamente sostituita da Pagot.