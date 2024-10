Liberoquotidiano.it - Mic: Roma (Iene), 'non mi risulta chiamata Giuli a Marina Berlusconi'

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ott. (Adnkronos) - "Solo ora ho avuto il tempo di leggere alcune dichiarazioni del Ministro Alessandroriportare in articoli della stampa nazionale. In merito a questo, tengo a precisare quanto segue: 1) non minessuna telefonata ada parte del Ministro. Se così fosse, sarebbe un atto poco rispettoso nei confronti della libertà di stampa, soprattutto considerando che il Ministroè innanzitutto un giornalista". Lo precisa su Facebook la 'Iena' Filippo. "2) Mi spiace apprendere - va avanti il giornalista - che sua figlia sarebbe stata turbata dall'incontro tra me e il padre, avvenuto in un normale contesto lavorativo durante il quale, come nelle volte precedenti, c'è solo stato uno scambio veloce di battute cordiali e ironiche su suolo pubblico, così come le immagini possono chiaramente dimostrare.