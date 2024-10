La grande festa dell’Avis di Ascoli | Giornate cariche di emozione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’Avis comunale diha festeggiato 85 anni della sua nascita con un cartellone di appuntamenti iniziato con il sold out di entrambi gli spettacoli dei donattori, dal titolo ’Piccoli misfatti a Broadway’, e terminata con le premiazioni, la consegna delle benemerenze ai soci donatori di sangue, nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani. In concomitanza è stato organizzato un laboratorio di ceramica per i più piccoli, dove la bravura dell’artista ascolana Barbara Tomassini ha aiutato i bimbi a realizzare una piccola ’opera d’arte’, per poi donarla ad uno ’sconosciuto’. Per ringraziare e ricordare tutti i donatori, al duomo, domenica è stata celebrata la Messa, presieduta da Sua Eminenza, Monsignor Palmieri.