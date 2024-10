Inter Juventus, Altobelli: «Mi aspetto questo tipo di partita, ma di solito vince questa squadra» (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex centravanti ha parlato della sfida Inter Juventus, squadre dove ha militato da entrambi i lati L’ex attaccante di Inter e Juventus Altobelli ha parlato a La Repubblica della tanto attesa sfida di San Siro tra nerazzurri e bianconeri. Altobelli – «Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei Calcionews24.com - Inter Juventus, Altobelli: «Mi aspetto questo tipo di partita, ma di solito vince questa squadra» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex centravanti ha parlato della sfida, squadre dove ha militato da entrambi i lati L’ex attaccante diha parlato a La Repubblica della tanto attesa sfida di San Siro tra nerazzurri e bianconeri.– «Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altobelli: “Inter-Juve si vince in difesa, ma vorrei vedere calcio vero. L’arbitro Guida se la caverà” - MILANO — Quando è arrivato all’Inter, ventiduenne, Alessandro Altobelli a uno spillo somigliava veramente. L’ha lasciata undici anni dopo, con uno scudetto, una semifinale di Coppa dei Campioni e ... (repubblica.it)

Altobelli su Inter-Juve: "Vince Inzaghi 3-1. Grazie a... Thuram, che è simile a me" - Di Inter-Juventus Alessandro Altobelli ne ha giocate diverse. Con indosso sia la maglia nerazzurra che quella bianconera. Eppure, i 7 gol che conta nel Derby d’Italia li ha messi a segno tutti per l’I ... (informazione.it)

Dove vedere Inter-Juventus - È il giorno di Inter-Juventus, in programma quest'oggi, domenica 27 ottobre, alle ore 18.00 su Sky – canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251– e in streaming su NOW con ... (sport.sky.it)

Dove vedere Inter - Juventus in TV e streaming - La sfida tra Inter e Juventus, valida per la nona giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 27 ottobre alle 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questo match rappresenta uno ... (informazione.it)