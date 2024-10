Gp del Messico, la diretta: Sainz e Leclerc dettano il passo, Norris cambia le gomme (Di domenica 27 ottobre 2024) 31° giro - Norris tenta l'undercut sulle due Ferrari e va ai box per il cambio gomme. Anche Magnussen si ferma e va dalle medie alle hard29° giro - Pit-stop per Hamilton e Gasly, da Ilmessaggero.it - Gp del Messico, la diretta: Sainz e Leclerc dettano il passo, Norris cambia le gomme Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 31° giro -tenta l'undercut sulle due Ferrari e va ai box per il cambio. Anche Magnussen si ferma e va dalle medie alle hard29° giro - Pit-stop per Hamilton e Gasly, da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP Monza 2024 in DIRETTA : Sainz in vetta ma senza cambio gomme - Piastri e Norris in lotta per il primo posto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 21/53: vedremo quanto allungherà Verstappen con le hard. Perez alle sue spalle inizia a crollare, mentre Leclerc 1:23.826 di nuovo record a 855 millesimi da Norris. Giro 20/53: Verstappen è primo con ... (Oasport.it)

GP Olanda - la diretta : Norris aumenta il vantaggio su Verstappen - Leclerc tenta l'undercut su Piastri e cambia le gomme - 25° giro - Leclerc prova l'undercut su Piastri e va ai box per mettere le Pirelli dure 24° giro - Hamilton ai box per montare gomme dure, era partito con le soft 23° giro -... (Ilmessaggero.it)

Gp del Messico, la diretta: Verstappen va davanti a Sainz in partenza, safety-car per incidente a Tsunoda - Sempre in pista la safety-car, sono già trascorsi 6 giri, si sta ripulendo la zona della prima curva dai detriti di Tsunoda Perez ... (msn.com)

Gp del Messico, la diretta: Sainz davanti a tutti, Leclerc quarto, la Ferrari sogna un'altra doppietta - Dalla doppietta in Texas alla doppietta in Messico? La Ferrari ci prova. Carlos Sainz ha nelle mani la pole, Charles Leclerc parte dalla quarta ... (msn.com)

F1 GP Messico diretta LIVE: Sainz passa Verstappen e va in testa, scintille Max-Norris, Leclerc è secondo! - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Si corre nell'Autodromo Hermanos Rodriguez. (sport.virgilio.it)

LIVE GP Messico: segui la gara in diretta - Per i 71 giri previsti all'Hermanos Rodriguez, Pirelli preve una corsa ad una sola sosta medium-hard. Ecco tutte le possibili tattiche: Inizia sotto il segno della Rossa la griglia di partenza della ... (autosprint.corrieredellosport.it)