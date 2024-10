Ilrestodelcarlino.it - Fusignano, nuovi consigli di zona. Il voto assieme alle regionali

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle frazioni di San Savino, Rossetta e Maiano ai prossimi 17 e 18 novembre non si voterà solo per le, come per il resto dei cittadini di tutta l’Emilia Romagna, ma anche per il rinnovo della consulta didelle rispettive frazioni. Dando seguito a quanto previsto dal regolamento comunale, l’amministrazione ha così indetto le assemblee e le votazioni per andare a costituire questi organi consultivi delle tre frazioni del territorio. "Si tratta di un momento importante di partecipazione per i paesi – spiega Mara Savioli, assossora alla Partecipazione e al Decentramento – dove condividere idee, proposte, segnalazioni, ma anche promuovere i progetti che riguardano la comunità". La stessa Savioli, residente a San Savino, in passato ha fatto parte della consulta che è composta, per ogni frazione, da 7 persone.