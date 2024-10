Ilrestodelcarlino.it - Frana riattivata nel Bolognese: nuove evacuazioni temporanee

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – La grandedelle Cà di Sotto,dal maltempo degli ultimi giorni nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, nel, continua a creare apprensione. Il sindaco Alessandro Santoni spiega che si stanno continuano a gestire "situazioni complesse in divenire purtroppo non prevedibili". "Già dalle prime ore di questa mattina – continua il primo cittadino – siamo di nuovo in emergenza per via di un non corretto funzionamento del canale di scarico delle acque del lago, che stiamo cercando di capire come affrontare in attesa delle prime luci, condizione necessaria per avviare le lavorazioni sul campo in sicurezza da parte dei mezzi d'opera.