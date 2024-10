Movieplayer.it - Finn Wolfhard afferma di aver incontrato un fantasma durante le riprese di IT: "È stato spaventoso"

(Di domenica 27 ottobre 2024) La star di Stranger Things ha confessato divisto una presenza misteriosaledel film di Andy Muschietti. Pennywise non è la sola presenza che ha terrorizzatosul set di IT di Andy Muschietti. L'attore canadese ha partecipato al Great Ghost Search e ha ricordato divisto uno spirito sul set del film horror del 2017. Conosciuto per il personaggio di Mike Wheeler in Stranger Things, ruolo nel quale tornerà per la quinta e ultima stagione il prossimo anno,ha interpretato Richie Tozier nel dittico cinematografico tratto dal romanzo di Stephen King. Fantasmi sul set "Ho partecipato a molti film e serie tv soprannaturali" ha spiegato"ma ironicamente non ho mai visto