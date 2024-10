Biccy.it - Costamagna sbotta dopo l’intervento di Lucarelli: “Balle, ossessione”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nina Zilli ieri sera a Ballando con le Stelle ha manifestato la volontà di ritirarsi a causa degli infortuni alle costole e al piede. I giurati hanno cercato di convincere la concorrente a non lasciare la trasmissione. Ivan Zazzaroni ha proposto a Nina e Pasquale La Rocca di restare fermi per qualche puntata: “Per il recupero dovete stare fermi tre settimane? Eh vabbè. Luisellaè rimasta fuori due o tre puntate lo scorso anno e quindi potete farlo anche voi“. Selvaggiaè subito intervenuta e ha corretto il collega: “No, no, no lei è rimasta fuori sei, ma cosa due?! Dai me lo ricordo bene io, vai. Stai Zitto Zazzaroni e passiamo oltre che è meglio. Stai buono Zazzaroni, guarda anche Pasquale La Rocca come ride“.su Twitter: “Qualcunodue anni racconta”.