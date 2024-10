Conegliano è implacabile: niente sconti nemmeno a Bergamo (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella serata che segnava la prima apparizione al PalaVerde di Zhu Ting, prima giocatore cinese nella storia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, fallire era severamente vietato.Il messaggio è stato pienamente recepito dalle pantere, che con l'ex giocatrice di Scandicci dall'inizio (per lei Trevisotoday.it - Conegliano è implacabile: niente sconti nemmeno a Bergamo Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella serata che segnava la prima apparizione al PalaVerde di Zhu Ting, prima giocatore cinese nella storia della Prosecco Doc Imoco, fallire era severamente vietato.Il messaggio è stato pienamente recepito dalle pantere, che con l'ex giocatrice di Scandicci dall'inizio (per lei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riparte il campionato e Conegliano vuole proseguire nella tradizione favorevole - Riparte la serie A1 femminile e come sempre monta l'attesa e la curiosità per il campionato che sarà e soprattutto come si svilupperà. Il discorso vale ovviamente sia per la regular season che per i playoff. Un passo per volta naturalmente è ... (Trevisotoday.it)

Conegliano continua ad essere implacabile e Santarelli la loda: «Una partita intelligente» - Anche se il pronostico pende tutto da una parte le partite vanno comunque giocate. E' questo il messaggio che tutto l'ambiente della Prosecco Doc Imoco Conegliano ha voluto far passare alla vigilia ... (today.it)

Niente sconti per gli aguzzini di Desirèe, la Corte di Cassazione conferma le condanne per due dei quattro assassini - Niente sconti per gli aguzzini di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina deceduta in uno stabile abbandonato in via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo.La Corte di ... (informazione.it)

Previsioni Meteo Conegliano Oggi - A Conegliano oggi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. (3bmeteo.com)

Niente sconti per gli aguzzini di Desirèe, la Corte di Cassazione conferma le condanne per due dei quattro assassini - Niente sconti per gli aguzzini di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina deceduta in uno stabile abbandonato in via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo. La Corte di Cassazione ... (latinaoggi.eu)