Casella di Formec Biffi | Grazie ai lavoratori per la loro dedizione

(Di domenica 27 ottobre 2024) La prima cittadinanza onoraria di San Rocco al Porto è andata a Pietro, fondatore e presidente delladi San Rocco, azienda leader dell’alimentare che distribuisce, tra l’altro, oltre 200 milioni di bustine monodose all’anno in Italia. Prossimo fatturato: 150 milioni.ha riassunto la propria storia: dai primi passi nel laboratorio Unilever per poi creare un’azienda con brend propri, che ha infine acquisito il marchiocollocandosi tra le più importanti nella grande distribuzione. "Ringrazio soprattutto i dipendenti, collaboratori, chi sta in produzione. Più volte hanno dimostrato attaccamento all’azienda. Con il Covid, nessuno ha usato escamotage per non venire a lavorare", ha detto(nella foto).