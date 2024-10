Carlos Sainz fa una pole mostruosa in Messico: in 1ª fila anche Verstappen, Leclerc solo quarto (Di domenica 27 ottobre 2024) Sainz fa la pole del Gp del Messico. Il pilota della Ferrari è stato perfetto. Lo spagnolo scatterà dal via davanti a Verstappen, Norris e Leclerc, che è partito quarto pure negli Stati Uniti, dove poi ha vinto. Fanpage.it - Carlos Sainz fa una pole mostruosa in Messico: in 1ª fila anche Verstappen, Leclerc solo quarto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)fa ladel Gp del. Il pilota della Ferrari è stato perfetto. Lo spagnolo scatterà dal via davanti a, Norris e, che è partitopure negli Stati Uniti, dove poi ha vinto.

