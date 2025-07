Incidente tra un' auto ed una bicicletta | ferito il ciclista

Un incidente si è verificato venerdì sera a Boville Ernica, quando una Fiat Stilo ha coinvolto una bicicletta in via Rotabile, lasciando ferito il ciclista. I Carabinieri di Alatri sono intervenuti prontamente per ricostruire la dinamica. La scena di questo sfortunato episodio ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole della strada per garantire la sicurezza di tutti.

Incidente tra una Fiat Stilo ed una bicicletta, rimasto ferito il ciclista. Il fatto intorno alle ore 19:30 di venerdì pomeriggio a Boville Ernica, in via Rotabile. Intervenuti sul posto i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Alatri. L'auto era condotta da una donna 64enne di Ferentino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

