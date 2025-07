Leoni Inter virata decisa su Leoni | chi gli fa posto? C’è un indiziato per l’esclusione dalla lista Uefa

L’Inter si prepara a una virata decisa, puntando sul talento emergente Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma. Tuttavia, un’indiscrezione scuote l’ambiente nerazzurro: chi potrebbe lasciare il posto nella lista Uefa? La sfida è aperta e le riflessioni sono intense. In un calcio in continua evoluzione, solo il tempo svelerà chi avrà la meglio nella corsa per il futuro dell’Inter.

: le riflessioni in casa nerazzurra. Il calciomercato Inter ha deciso di scommettere sul futuro, investendo su Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma. Nonostante i suoi 19 anni, il ragazzo ha tutte le potenzialità per diventare un pilastro della difesa nerazzurra per molti anni a venire. Secondo il piano tecnico di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, Leoni troverebbe il suo posto al centro della difesa. Sebbene non sia previsto un impiego immediato da titolare, dato il salto importante da una "piccola" ad una big, il giovane difensore ha l'ambizione di emergere presto.

