La Notte del Conte Rosso | il documentario di Mario Bonetti che riporta in vita una tragedia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale

La notte del conte rosso è molto più di un semplice documentario: è un'investigazione appassionata e toccante su una tragedia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale. Firmato da Mario Bonetti e Giovanni Zanotti, il film di 54 minuti riporta in vita i fatti e le emozioni di un evento che merita di essere ricordato. Un racconto intenso che invita a riflettere sul valore della memoria e sulla storia nascosta dietro le gesta dei nostri avi.

Un racconto intenso, personale e toccante: La Notte del Conte Rosso è il documentario firmato da Mario Bonetti e Giovanni Zanotti che riaccende i riflettori su una delle più gravi tragedie navali italiane della Seconda Guerra Mondiale. A raccontarlo è lo stesso regista Mario Bonetti, che condivide le motivazioni profonde dietro la realizzazione dell’opera e il legame personale con la storia. Il documentario – della durata di 54 minuti – narra l’affondamento del piroscafo Conte Rosso, colpito da un siluro nel 1941, e porta in superficie emozioni e memorie attraverso testimonianze autentiche, tra cui quella dell’ultimo superstite ancora in vita, Corrado Codignoni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - La Notte del Conte Rosso: il documentario di Mario Bonetti che riporta in vita una tragedia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale

