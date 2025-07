Il diesse Moroni | Siamo in contatto con entrambi La Vigor dà spazio ai nuovi under Ma resta il rebus Mancini e D’Errico

prima esperienza tra i grandi, un'occasione per mettersi in mostra e contribuire alla crescita della squadra. Con questa acquisizione, il club dimostra di scommettere sui giovani talenti, puntando su un futuro ricco di promesse e successi.

Gambini e Pandolfi, due garanzie a centrocampo in appena 48 ore. Ora spazio agli under ed il volto nuovo della Vigor porta il nome di Ardit Shkambaj. "Si tratta di un laterale di piede destro, difensivo, nato nel 2006 - spiega il club -. Può essere adattato anche a piede invertito. Di origini albanesi, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, con cui ha militato fino alla categoria Primavera 2. Quella alla Vigor Senigallia sarà la sua prima avventura nel mondo dei grandi". Un altro acquisto tra i fuori quota, di certo serviranno ancora più under e qualche over per completare la rosa. Ma il ventaglio delle opportunità non è affatto scarno: mister Magi, infatti, ha parlato di una lista piuttosto lunga di giocatori che si sono candidati al club vigorino, il ds Moroni appare meno sorpreso dell’allenatore e aggiunge: "Il mister è tornato a Senigallia quest’anno e giustamente la cosa può sembrargli strana - dice Moroni -, ma posso garantire che in tanti si propongono alla Vigor, più che mai motivati ad indossare la divisa rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il diesse Moroni: "Siamo in contatto con entrambi». La Vigor dà spazio ai nuovi under. Ma resta il rebus Mancini e D’Errico

