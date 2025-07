Netanyahu | Senza risultati in due mesi useremo la forza | Negoziati in stallo secondo media sono sull' orlo del fallimento

In un clima di tensione crescente, Netanyahu si trova sotto pressione: due mesi senza risultati, negoziati in stallo e un possibile ricorso alla forza. L’ONU interviene, portando carburante a Gaza, mentre i raid israeliani continuano a mietere vittime innocenti, tra cui donne e bambini. Tuttavia, il premier israeliano lascia intravedere una speranza: "Buone probabilità di una tregua". La pace sembra lontana, ma il mondo guarda con speranza e apprensione.

L'Onu fa entrare carburante a Gaza. Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini. Netanyahu: "Buone probabilitĂ di una tregua". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Senza risultati in due mesi useremo la forza" | Negoziati in stallo, secondo media sono sull'orlo del fallimento

