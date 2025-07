Pedopornografia a Roma 4 arresti Nell’archivio migliaia di file con abusi su minori

Un'accurata operazione della Polizia di Stato a Roma ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di migliaia di file contenenti abusi su minori. L'operazione ‘Fat Man’ evidenzia l'intensa lotta contro la pedopornografia online, un fenomeno che richiede attenzione e intervento immediato per proteggere le vittime e garantire giustizia. La lotta alla criminalità digitale continua, perché ogni passo avanti è un passo verso un futuro più sicuro per tutti.

Sei arresti per detenzione e produzione massiva di materiale pedopornografico. È l’esito dell’operazione ‘Fat Man’ condotta dalla polizia di stato nell’ambito di una mirata attività di monitoraggio della pedopornografia online. L'operazione Fat Man L’articolata indagine diretta dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: pedopornografia - arresti - roma - archivio

I carabinieri di Francavilla hanno arrestato due 17enni e un 18enne: sono stati condotti nel carcere minorile di Roma a disposizione dell’Autorità giudiziaria #ilcentro #arresto #ragazzi #pedopornografia #francavillaalmare Vai su Facebook

Pedopornografia, a Roma 4 arresti. Nell’archivio migliaia di file con abusi su minori; Pedopornografia online: sette arresti, in manette anche un amministratore di condominio con un archivio di 150mila file; Pedopornografia, sette arresti a Roma.

Pedopornografia online a Roma: scaricavano scene di abusi su minori. Arrestati in 6 davanti ai pc ancora accesi - Utilizzate vecchie piattaforme di condivisione, come Emule, per scaricare contenuti illeciti raffiguranti abusi su minori. Scrive roma.corriere.it

Sei arresti tra Roma, Latina e Livorno per pedopornografia con piattaforme tipo Emule - Sei uomini arrestati a Roma, Latina e Livorno per produzione e detenzione di materiale pedopornografico online; la Polizia di Stato utilizza tecnologie avanzate per bloccare traffici su piattaforme pe ... Segnala gaeta.it