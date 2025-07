Giorgio Armani | Ho scoperto di essere un influencer senza essere sui social

Giorgio Armani, icona di stile e eleganza, ha dimostrato ancora una volta che il vero influencer non ha bisogno di social media per lasciare un segno indelebile. In occasione del suo 91º compleanno, è stato festeggiato con un’ondata di affetto e fiori, confermando il suo impatto eterno nel mondo della moda. Nonostante l’assenza alle ultime sfilate per motivi di salute, Armani promette di tornare presto a celebrare un traguardo speciale.

Giorgio Armani ha compiuto 91 anni ieri, 11 luglio, ed è stato inondato di affetto: aveva la casa inondata di fiori. Alle ultime due sfilate è mancato, perchĂ© è in convalescenza, ma ha assicurato che a settembre tornerĂ per festeggiare un anniversario importante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giorgio Armani: “Ho scoperto di essere un influencer senza essere sui social”

Oggi si celebra il 91esimo compleanno del Maestro Giorgio Armani, figura emblematica che, con l'ago della raffinatezza e il filo dell'innovazione, ha tessuto le sorti della moda contemporanea. Nato nel 1934 a Piacenza, in una terra dove la discrezione è virtù

