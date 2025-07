Genova straniero ubriaco aggredisce infermiere in ospedale | arrestato

Un episodio inquietante scuote il pronto soccorso di Genova: un cittadino ecuadoriano, visibilmente ubriaco, ha aggredito un infermiere, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire tempestivamente per ristabilire l’ordine. La scena mette in luce le sfide degli ambienti sanitari, sempre più spesso alle prese con situazioni di tensione. La sicurezza degli operatori e dei pazienti resta una priorità assoluta, ma cosa si può fare per prevenire simili episodi?

Gli agenti hanno arrestato un ecuadoriano che ha aggredito un infermiere del pronto soccorso. L'uomo è arrivato in ospedale ubriaco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Genova, straniero ubriaco aggredisce infermiere in ospedale: arrestato

Ancora violenza all'ospedale Villa Scassi di Genova, nel quartiere Sampierdarena. Gli agenti ieri, hanno arrestato un 27enne, ecuadoriano, che poco prima ha aggredito un infermiere del pronto soccorso. L'uomo è arrivato in ospedale ubriaco. Quando è stato

Genova, ubriaco aggredisce un infermiere in ospedale: arrestato #genova #infermiere

