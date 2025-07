Gaza Hamas | Colloqui in stallo a Doha

I colloqui tra Hamas e Israele a Doha sono attualmente in stallo, complicati dalla posizione di Israele di mantenere le truppe sul territorio. Fonti palestinesi riferiscono di una crescente tensione e di una mappa che sembra più una redistribuzione militare che un ritiro reale. La situazione resta delicata e incerta, lasciando aperta la porta a un’escalation o a una possibile svolta diplomatica. La pace a Gaza appare sempre più lontana mentre il conflitto continua a infuriare.

9.30 "I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe sul territorio". Lo hanno riferito fonti palestinesi. "I negoziati a Doha stanno incontrando una battuta d'arresto e complesse difficoltà a causa dell'insistenza di Israele nel presentare una mappa del ritiro che in realtà è una mappa di redistribuzione e riposizionamento dell'esercito israeliano piuttosto che un ritiro.Israele vuole impedire l'accordo per continuare sua guerra di sterminio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - hamas - colloqui - doha

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

I colloqui in corso a #Doha tra #Israele e #Hamas sono incentrati sulla "cornice" per raggiungere un accordo su #Gaza, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari. "C'è impegno da entrambe le parti", ha detto al-Ansari Vai su X

(Adnkronos) - Nuovo round di colloqui indiretti tra negoziatori israeliani e di Hamas oggi a Doha, in Qatar, sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha confermato all'Afp una fonte ufficiale palestinese. In precedenza l'ufficio del prem Vai su Facebook

Guerra a Gaza, Netanyahu: 'Spero tregua a breve'. Hamas: pone ostacoli; Gaza, la «finta» trattativa di Israele. Bbc: a Doha solo per guadagnare tempo; A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza.

Gaza, la «finta» trattativa di Israele. Bbc: a Doha solo per guadagnare tempo - Sono «sull’orlo del collasso» i colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, con i negoziatori israeliani che hanno «guadagnato tempo» dopo la missione del premier Benjamin Netanyahu alla Casa ... Scrive ilsole24ore.com

Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele - "I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio". Segnala quotidiano.net