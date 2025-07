Golf Campionati Europei a squadre | azzurri Amateur e Girls competono per l’oro

L’Italia brilla ai Campionati Europei a squadre di golf, conquistando due semifinali storiche con i team Amateur e Girls, che si contenderanno l’oro contro Inghilterra e Irlanda. I nostri giovani talenti dimostrano talento e determinazione, portando l’azzurro sotto i riflettori del golf europeo. La formazione Boys, invece, si prepara a scrivere il suo capitolo in questa avvincente sfida continentale, confermando la crescita del movimento giovanile.

Nella seconda giornata di match play ai Campionati Europei a squadre di golf i team Amateur e Girls hanno vinto le semifinali rispettivamente contro Inghilterra e Irlanda e competeranno per il titolo. Italia protagonista nella seconda giornata di match play ai Campionati Europei a squadre. I team Amateur e Girls hanno vinto le semifinali rispettivamente contro Inghilterra e Irlanda e competeranno per il titolo, mentre la formazione Boys, superando l'Islanda, è tornata in Division 1. Per le Ladies finalina per la settima posizione.