Non avevo mai visitato Florence o come turista

Florence, città di arte e storia, rimane spesso una scoperta nascosta per chi non l’ha mai visitata come turista. Ma cosa succede quando ci si immerge per la prima volta tra le sue vie, tra capolavori e atmosfere uniche? Scopriamo insieme un angolo di Firenze che potrebbe cambiare il tuo modo di vivere questa meravigliosa città, perché ogni visita può essere un’esperienza indimenticabile.

2025-07-10 15:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Edin Dzeko (Sarajevo, 1986) ritorna al “calcio”. Al loro 39 anni l’attaccante bosniaco giocherà nel Fiorentina L’ex de Roma (2016-21) e Tra (2021-23) arriva gratuitamente dopo aver terminato il contratto con il Fenerbahçe e firmare per una stagione . con opzione per un’altra a seconda del numero di corrispondenze quella controversia. Il tuo stipendio sarà 1,8 milioni di euro Più bonus. “Sono molto felice di tornare in Italia e venire in questo grande club. Non vedo l’ora di iniziare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: avevo - visitato - florence - turista

Dana Al Fardan intervista; A Firenze tra i caddy per turisti (sempre più grandi): «Una giungla, servono regole»; Il musical di Anastasia sbarca al ’Verdi’: doppia data.