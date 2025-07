Il Modena di Sottil è ormai fatto Si lavora sugli esterni e le uscite

Il Modena di Sottil 232 è ormai una realtà consolidata, con il lavoro sugli esterni e le uscite che prende forma. Manca poco più di un giorno al raduno ufficiale, momento in cui la squadra si riunirà per iniziare una nuova avventura. Con entusiasmo e determinazione, i canarini si preparano a scrivere un’altra stagione ricca di sfide e successi, puntando a raggiungere traguardi ambiziosi e consolidare il proprio cammino. L’obiettivo della società è...

Poco più di ventiquattr’ore al raduno del nuovo Modena di Andrea Sottil. La squadra si ritroverà infatti domani sera in sede, con il programma che prevede una cena di gruppo, prima dell’inizio di visite mediche e test atletici a partire da lunedì. Una settimana di lavoro allo Zelocchi, poi sabato prossimo la partenza per il ritiro di Fanano, che per la tredicesima stagione ospiterà il lavoro estivo dei canarini. L’obiettivo della società è quello di salire in quota con la squadra già fatta per almeno il novanta per cento, con qualche eventuale ritocco da qui a fine agosto, quando si chiuderà la sessione estiva del mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net