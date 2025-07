Acerbi si valuta l’addio anticipato! L’Inter fa la sua riflessione – TS

L'Inter si prepara a fare le sue scelte: il futuro di Francesco Acerbi è al centro delle valutazioni nerazzurre. Con una clausola da 500 mila euro, il club potrebbe decidere di interrompere anticipatamente il rapporto e riconsiderare la propria strategia. È un momento di riflessione importante, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il difensore e per la squadra stessa. La decisione finale si avvicina, e le implicazioni saranno significative.

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter valuta con attenzione al futuro di Francesco Acerbi, ormai sempre più grande. VALUTAZIONE – In casa Inter sono giorni di valutazioni e riflessioni. I nerazzurri stanno considerando la possibilità di attivare la clausola unilaterale da 500 mila euro inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale con Francesco Acerbi e il suo entourage. Questo permetterebbe al club di interrompere immediatamente il rapporto con il difensore. La stagione appena conclusa – scrive Tuttosport – è stata tutt’altro che lineare per Acerbi, vissuta tra alti e bassi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi, si valuta l’addio anticipato! L’Inter fa la sua riflessione – TS

In questa notizia si parla di: inter - acerbi - valuta - addio

Zanetti Inter, parole da brividi sulla semifinale col Barcellona: ecco come ha reagito al gol di Acerbi. E sulla parata di Sommer… - Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona.

#Acerbi #Inter, addio più vicino: si valuta la rescissione Vai su X

CLAMOROSO IN CASA INTER: SI VALUTA LA RESCISSIONE CONTRATTUALE DI ACERBI Secondo Libero, i nerazzurri starebbero riflettendo sulla possibilità di pagare una penale da 500mila euro per svincolarsi definitivamente dal difensore e fare spazi Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Acerbi verso l'addio in estate: i possibili sostituti; Ceccarini: “Inter, con Acerbi e de Vrij sarà addio. Sostituti? Ecco i nomi valutati”; Addio Acerbi-de Vrij: “L’Inter piazza il doppio colpo? La lista si allarga a 5 nomi”.

Mercato Inter: possibile addio per Acerbi in estate - La volontà del club nerazzurro di puntare su altri difensori metterebbe in dubbio la conferma di Acerbi e De Vrij per la prossima stagione, soprattutto quella del centrale italiano che potrebbe ... Si legge su it.blastingnews.com

Calciomercato Inter, Acerbi verso l'addio in estate: i possibili sostituti - Una strada che l'Inter, in caso di persistenza dei problemi fisici da parte del giocatore, potrebbe decidere di intraprendere. Secondo today.it