Toys @Subconscio Festival

Al SubConscio Festival, mercoledì 16 luglio a Conscio (TV), i TOYS portano sul palco "Planet Queen": un evento che trascende le cover, regalando un’esperienza sonora intensa e coinvolgente. Freddie Mercury potrebbe non essere più tra noi, ma la sua anima musicale rivive in un’interpretazione unica, capace di entrare nel cuore e far vibrare ogni emozione. Preparati a un viaggio tra musica e passione: questa non è solo una performance, è un’emozione pura.

